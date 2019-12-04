После 23 лет перерыва в дипломатических отношениях США и Судан готовы обменяться послами - Помпео
22:45 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и Судан намерены начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва в дипломатических отношениях на этом уровне. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
"Сегодня мы рады сообщить о том, что Соединенные Штаты и Судан приняли решение начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва", - сказал он.
"Это решение является значимым шагом вперед в деле укрепления двусторонних отношений США и Судана, особенно в условиях, когда переходное правительство под руководством гражданских лиц работает над осуществлением масштабной программы реформ", - отметил госсекретарь. "Соединенные Штаты остаются надежным партнером суданского народа и поддерживают его стремление к миру, безопасности, процветанию, демократии и равенству", - добавил Помпео.
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