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После 23 лет перерыва в дипломатических отношениях США и Судан готовы обменяться послами - Помпео

22:45 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Судан намерены начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва в дипломатических отношениях на этом уровне. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Сегодня мы рады сообщить о том, что Соединенные Штаты и Судан приняли решение начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва", - сказал он.

"Это решение является значимым шагом вперед в деле укрепления двусторонних отношений США и Судана, особенно в условиях, когда переходное правительство под руководством гражданских лиц работает над осуществлением масштабной программы реформ", - отметил госсекретарь. "Соединенные Штаты остаются надежным партнером суданского народа и поддерживают его стремление к миру, безопасности, процветанию, демократии и равенству", - добавил Помпео.

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