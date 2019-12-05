Американский сенатор считает, что остановить сейчас "Северный поток-2" вряд ли получится
07:00 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автор законопроекта о борьбе с энергетическим влиянием РФ в Европе, сенатор- демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут) признал, что Вашингтон вряд ли сможет остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" на нынешнем этапе. Об этом он заявил в среду, выступая на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом.
"Я не знаю, каков будет итог по "Северному потоку - 2", но я сомневаюсь в наших возможностях остановить его прямо сейчас, учитывая, насколько далеко он продвинулся", - подчеркнул он. "Нам нужны какие-то другие варианты действий", - считает сенатор.
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