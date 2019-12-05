Пробки на сотни километров возникли во Франции в преддверии забастовки транспортников
07:15 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пробки в столичном регионе Франции Иль-де-Франс выросли до 557 км в среду вечером перед стартом масштабной забастовки профсоюзов, запланированной на четверг. Такие данные приводит Управление дорожного движения региона Иль-де-Франс (DiRIF).
Протяженность заторов на дорогах уже вдвое превысила средние показатели региона. Критическая ситуация вызвана решением сотрудников Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP) начать первые акции, не дожидаясь официального начала забастовки. В настоящий момент поезда практически не ходят к восточным пригородам Парижа, из-за чего многие пересели на автомобили.
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