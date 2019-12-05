В Пентагоне считают важным прямой диалог министров обороны России и США

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Марк Эспер дважды звонил российскому коллеге Сергею Шойгу после своего июльского назначения, поскольку считал важным и необходимым восстановление прямых контактов между руководителями военных ведомств двух стран. Об этом сообщил, отвечая в среду на вопросы корр. ТАСС на встрече с журналистами, заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

"Что касается разговоров министра Эспера с его российским коллегой, <...> мы прошли через период, когда у нас таковых не было. Мы посчитали, что важно восстановить ясный канал связи, чтобы имелась способность поддерживать контакт во время кризиса, обсуждать в случае возникновения заслуживающие внимания вопросы и вопросы, вызывающие обеспокоенность. <...> Мои ожидания заключаются в том, что это будет периодически продолжаться по мере необходимости", - заявил заместитель руководителя военного ведомства США.