Трамп: мы должны продолжать демонстрировать силу и побеждать на всех фронтах...

07:45 Источник: Интерфакс

Трамп сообщил, что совершил успешную поездку в Лондон на саммит лидеров стран НАТО.

"Фальшивые СМИ делают все возможное, чтобы принизить мою очень успешную поездку в Лондон на саммит НАТО. Я отлично ладил с лидерами НАТО, даже заставил их платить на $130 млрд в год больше и $400 млрд больше за 3 года. Никакого повышения для США, только глубокое уважение!" - написал Трамп в своем твиттере в четверг.

"Американское руководство обеспечивает мир силой, и мы должны продолжать демонстрировать силу и побеждать на всех фронтах - сухопутном, воздушном, морском и космическом!" - добавил президент США.