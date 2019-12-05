Во ФСИН поддержали идею отключить сотовую связь в исправительных учреждениях

08:00 Источник: Интерфакс

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что ведомство поддерживает идею запретить операторам предоставлять услуги сотовой связи заключенным на территории исправительных учреждений.

"Наиболее перспективным представляется установление законодательного запрета операторам сотовой связи на оказание услуг связи и предоставлении беспроводного доступа в интернет абонентам на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, то есть создания территории "тихой зоны" в пределах учреждения", - сказал Калашников в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".