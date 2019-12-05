0
0
131
НОВОСТИ

Погода в Москве: В столицу пришла оттепель

08:25 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидаются в четверг в столице, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 2-4 градуса тепла. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление - около 744 мм ртутного столба. В ночь на пятницу температура в Москве опустится до нуля градусов, а порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 05.12.2019
В 2019 году в России число ДТП с участием автобусов выросло на 12%
0
21
09:27 05.12.2019
Мэр Собянин: В ближайшие годы в Москве откроется четыре новых онкодиспансера
0
35
09:20 05.12.2019
Стрелок убил двоих человек в американском Перл-Харборе
0
51
09:16 05.12.2019
Почти два десятка детсадов в Москве получили льготные условия аренды
0
56
09:05 05.12.2019
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о затягивании строительства "Турецкого потока"
0
88
09:00 05.12.2019
Двое высылаемых из Германии российских дипломата являются агентами внешней разведки РФ - Suddeutsche Zeitung
0
90
08:30 05.12.2019
В Москве десять иностранцев арестованы по подозрению в терроризме
0
139
08:20 05.12.2019
Иран тайно перебрасывает ракеты малой дальности на территорию Ирака - СМИ
0
151
08:10 05.12.2019
США и их союзники заинтересованы в продлении ДСНВ
0
145
08:00 05.12.2019
Во ФСИН поддержали идею отключить сотовую связь в исправительных учреждениях
0
168

Возврат к списку