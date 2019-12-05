Погода в Москве: В столицу пришла оттепель
08:25 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, местами небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидаются в четверг в столице, сообщает Гидрометцентр РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 2-4 градуса тепла. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление - около 744 мм ртутного столба. В ночь на пятницу температура в Москве опустится до нуля градусов, а порывы ветра могут достигать 15 м/с.
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