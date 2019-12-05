В Москве десять иностранцев арестованы по подозрению в терроризме

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский районный суд Москвы арестовал девять приезжих из стран СНГ, которые подозреваются в причастности к деятельности террористической организации. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Среди арестованных - восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.