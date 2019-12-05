В Москве десять иностранцев арестованы по подозрению в терроризме
08:30 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мещанский районный суд Москвы арестовал девять приезжих из стран СНГ, которые подозреваются в причастности к деятельности террористической организации. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Среди арестованных - восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
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