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Двое высылаемых из Германии российских дипломата являются агентами внешней разведки РФ - Suddeutsche Zeitung

09:00 05.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Двое высылаемых из Германии российских дипломата являются агентами внешней разведки России. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники. 

По информации издания, подозрения в отношении сотрудников российского посольства возникли после убийства в августе уроженца Чечни Зелимхана Хангошвили.

Ранее СМИ писали, что предполагаемый убийца Хангошвили по имени Вадим Красиков может быть связан с российскими спецслужбами. В России эту информацию назвали домыслами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила высылку российских дипломатов недостаточной помощью в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили. Об этом Меркель заявила на полях саммита НАТО в Лондоне:

«Я встречусь с российским президентом на следующей неделе. Мы будем обсуждать эту тему. Прежде всего, мы сделали этот шаг, потому что мы не видели, чтобы Россия поддерживала нас в расследовании убийства. С одной стороны, Россия противодействует НАТО, с другой – она наш сосед. Хорошо бы заглянуть в основополагающий акт Россия-НАТО 97 года, принятый до расширения альянса. Я считаю, что этот документ дает хороший потенциал для того, чтобы подумать, как можно выстроить будущие отношения с Россией».

Меркель добавила, что на встрече в нормандском формате речь также пойдет об Украине и о выполнении минских соглашений.  Эхо Москвы

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