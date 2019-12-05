Двое высылаемых из Германии российских дипломата являются агентами внешней разведки РФ - Suddeutsche Zeitung
09:00 05.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Двое высылаемых из Германии российских дипломата являются агентами внешней разведки России. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.
По информации издания, подозрения в отношении сотрудников российского посольства возникли после убийства в августе уроженца Чечни Зелимхана Хангошвили.
Ранее СМИ писали, что предполагаемый убийца Хангошвили по имени Вадим Красиков может быть связан с российскими спецслужбами. В России эту информацию назвали домыслами.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила высылку российских дипломатов недостаточной помощью в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили. Об этом Меркель заявила на полях саммита НАТО в Лондоне:
«Я встречусь с российским президентом на следующей неделе. Мы будем обсуждать эту тему. Прежде всего, мы сделали этот шаг, потому что мы не видели, чтобы Россия поддерживала нас в расследовании убийства. С одной стороны, Россия противодействует НАТО, с другой – она наш сосед. Хорошо бы заглянуть в основополагающий акт Россия-НАТО 97 года, принятый до расширения альянса. Я считаю, что этот документ дает хороший потенциал для того, чтобы подумать, как можно выстроить будущие отношения с Россией».
Меркель добавила, что на встрече в нормандском формате речь также пойдет об Украине и о выполнении минских соглашений. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:32 05.12.2019
- В 2019 году в России число ДТП с участием автобусов выросло на 12%
- 09:27 05.12.2019
- Мэр Собянин: В ближайшие годы в Москве откроется четыре новых онкодиспансера
- 09:20 05.12.2019
- Стрелок убил двоих человек в американском Перл-Харборе
- 09:16 05.12.2019
- Почти два десятка детсадов в Москве получили льготные условия аренды
- 09:05 05.12.2019
- Премьер Болгарии ответил на слова Путина о затягивании строительства "Турецкого потока"
- 08:30 05.12.2019
- В Москве десять иностранцев арестованы по подозрению в терроризме
- 08:25 05.12.2019
- Погода в Москве: В столицу пришла оттепель
- 08:20 05.12.2019
- Иран тайно перебрасывает ракеты малой дальности на территорию Ирака - СМИ
- 08:10 05.12.2019
- США и их союзники заинтересованы в продлении ДСНВ
- 08:00 05.12.2019
- Во ФСИН поддержали идею отключить сотовую связь в исправительных учреждениях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать