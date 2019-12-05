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Премьер Болгарии ответил на слова Путина о затягивании строительства "Турецкого потока"

09:05 05.12.2019 Источник: РБК

Начало строительства «Балканского потока» — газопровода, который должен стать частью «Турецкого потока» на территории Болгарии — было задержано из-за проведения обязательных процедур. Об этом в эфире телеканала BTV заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Мы строим в среднем 5 км в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — сказал он.

Борисов выразил надежду, что газопровод заработает к концу 2020 года. По его словам, когда строительство завершится, Болгария станет «единственной быстрой и хорошей альтернативой» для российского газа.

4 октября президент России Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, несмотря на просьбы российской стороны обеспечить поставку газа через Турцию в Болгарию.  РБК

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