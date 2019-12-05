Стрелок убил двоих человек в американском Перл-Харборе
09:20 05.12.2019 Источник: Газета.Ru
Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.
Ранее было известно, что в результате стрельбы получили ранение три человека. Предполагалась, что они были сотрудниками верфи.
По уточненным данным, несколько мужчин скончались в больнице от полученных травм. Также в результате стрельбы пострадал еще один человек. За его состоянием наблюдают медики.
Власти сообщили, что по меньшей мере 100 свидетелей были опрошены по поводу стрельбы. Однако пока нет версий, почему стрелок решил открыть огонь. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 09:32 05.12.2019
- В 2019 году в России число ДТП с участием автобусов выросло на 12%
- 09:27 05.12.2019
- Мэр Собянин: В ближайшие годы в Москве откроется четыре новых онкодиспансера
- 09:16 05.12.2019
- Почти два десятка детсадов в Москве получили льготные условия аренды
- 09:05 05.12.2019
- Премьер Болгарии ответил на слова Путина о затягивании строительства "Турецкого потока"
- 09:00 05.12.2019
- Двое высылаемых из Германии российских дипломата являются агентами внешней разведки РФ - Suddeutsche Zeitung
- 08:30 05.12.2019
- В Москве десять иностранцев арестованы по подозрению в терроризме
- 08:25 05.12.2019
- Погода в Москве: В столицу пришла оттепель
- 08:20 05.12.2019
- Иран тайно перебрасывает ракеты малой дальности на территорию Ирака - СМИ
- 08:10 05.12.2019
- США и их союзники заинтересованы в продлении ДСНВ
- 08:00 05.12.2019
- Во ФСИН поддержали идею отключить сотовую связь в исправительных учреждениях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать