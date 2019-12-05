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Стрелок убил двоих человек в американском Перл-Харборе

09:20 05.12.2019 Источник: Газета.Ru

Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.

Ранее было известно, что в результате стрельбы получили ранение три человека. Предполагалась, что они были сотрудниками верфи.

По уточненным данным, несколько мужчин скончались в больнице от полученных травм. Также в результате стрельбы пострадал еще один человек. За его состоянием наблюдают медики.

Власти сообщили, что по меньшей мере 100 свидетелей были опрошены по поводу стрельбы. Однако пока нет версий, почему стрелок решил открыть огонь.  Газета.Ru

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