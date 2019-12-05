В 2019 году в России число ДТП с участием автобусов выросло на 12%

09:32 Источник: Известия

За 10 месяцев текущего года в России произошло на 12% больше ДТП с участием автобусов, чем за тот же период 2018-го. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики ГИБДД, с которой ознакомились «Известия».

При этом большинство аварий — 4518 — произошло по вине водителей, работающих в компаниях с лицензией на пассажирские перевозки. В ГИБДД также зафиксировали и значительное увеличение (на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) числа дорожных происшествий с участием пьяных водителей автобусов. Однако в абсолютных цифрах таких аварий было не очень много — всего 54.