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НОВОСТИ

США могут направить на Ближний Восток еще 14 тысяч военных - WSJ

10:00 05.12.2019 Источник: Газета.Ru

На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

Уже в декабре Трамп должен решить вопрос о значительном расширении военного присутствия США на Ближнем Востоке, включая десятки кораблей, другую военную технику и еще 14 тысяч дополнительных военнослужащих.

Источники рассказали, что США могут пойти на этот шаг, чтобы противостоять Ирану.

Издание подчеркивает, что, если американский президент решит перебросить новых военных на Ближний Восток, то численных сил США в регионе увеличится практически вдвое.  Газета.Ru

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