США могут направить на Ближний Восток еще 14 тысяч военных - WSJ
10:00 05.12.2019 Источник: Газета.Ru
На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.
Уже в декабре Трамп должен решить вопрос о значительном расширении военного присутствия США на Ближнем Востоке, включая десятки кораблей, другую военную технику и еще 14 тысяч дополнительных военнослужащих.
Источники рассказали, что США могут пойти на этот шаг, чтобы противостоять Ирану.
Издание подчеркивает, что, если американский президент решит перебросить новых военных на Ближний Восток, то численных сил США в регионе увеличится практически вдвое. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 05.12.2019
- Американский эсминец задержал в Оманском заливе судно с частями иранских ракет
- 11:00 05.12.2019
- Иностранные водители автобусов смогут получить права в РФ только после обучения - ГИБДД
- 10:32 05.12.2019
- Трамп заявил, что разговоре с Зеленским просил об услуге для США, а не для себя
- 10:20 05.12.2019
- В Китае попытались объяснить "воинственность" русских
- 10:05 05.12.2019
- Судьи хотят оградить себя от давления СМИ - концепция
- 09:32 05.12.2019
- В 2019 году в России число ДТП с участием автобусов выросло на 12%
- 09:27 05.12.2019
- Мэр Собянин: В ближайшие годы в Москве откроется четыре новых онкодиспансера
- 09:20 05.12.2019
- Стрелок убил двоих человек в американском Перл-Харборе
- 09:16 05.12.2019
- Почти два десятка детсадов в Москве получили льготные условия аренды
- 09:05 05.12.2019
- Премьер Болгарии ответил на слова Путина о затягивании строительства "Турецкого потока"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать