Судьи хотят оградить себя от давления СМИ - концепция
10:05 05.12.2019 Источник: Ведомости
Среди предлагаемых мер защиты – разработка нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ» (нужен специальный акт о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию, считают судьи), а также введение ответственности для СМИ и журналистов за давление на суд и «лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».
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