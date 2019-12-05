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НОВОСТИ

В Китае попытались объяснить "воинственность" русских

10:20 05.12.2019 Источник: Известия

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.

Автор статьи напоминает, что Россия — это странa, которой удалось заполучить больше всего земель за всю историю. Во временa Российской империи и CCCP территория страны достигалa 25 млн кв. километров.

Кроме того, в материале обращается внимание на суровый климат России. Русская зима сравнивается с «острым кинжалом», который неоднократно помогал стране побеждать в войнах.

В качестве примера приводятся Северная война против Швеции (1700–1721), Отечественная война 1812 года против Наполеона, а также Великая Отечественная война.

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и ее жителей действительно стоит называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова.  Известия

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