Трамп заявил, что разговоре с Зеленским просил об услуге для США, а не для себя

10:32 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп признался, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года просил оказать услугу для Соединенных Штатов, а не для себя. Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте Twitter.

«Когда я говорил по телефону президенту Украины: «Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает», под «нам» я имел в виду США, нашу страну», — написал Трамп.

После этой фразы он попросил, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям.

«Демократы должны извиниться перед американцами!» — заявил американский лидер.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Газета.Ru