Иностранные водители автобусов смогут получить права в РФ только после обучения - ГИБДД

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция считает необходимым предусмотреть обмен иностранных водительских удостоверений на российские для водителей автобусов и грузовиков только после прохождения ими профессионального обучения в России. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C [грузовики] и D [автобусы] будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения. Также мы хотим вернуться к той схеме, которая действовала до 2014 года, что гражданин РФ или лицо, постоянно проживающее на территории России, может управлять [транспортным средством] на основании иностранного водительского удостоверения только в течение 6 месяцев с даты получения вида на жительство, или с даты получения паспорта гражданина РФ", - сказал он.

Гиляков напомнил, что в настоящее время ведется работа над изменением федерального закона "О безопасности дорожного движения", в котором также предусмотрены эти нововведения.