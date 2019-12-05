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НОВОСТИ

Saudi Aramco намерена застраховаться от войны и терактов - Reuters

11:20 05.12.2019 Источник: Газета.Ru

Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco намеревается застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак и на случай военного вмешательства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Они утверждают, что нефтяная компания хочет застраховать себя после того, как на ее объекты напали беспилотники, из-за чего она потерпела большие убытки. На данный момент Saudi Aramco уже ведет переговоры со страховыми компаниями. Однако пока неизвестно, какой вариант выберет корпорация: частичную страховку или полную.

В Saudi Aramco отказались комментировать данные со страхованием.

Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.  Газета.Ru

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