Сенат Чехии одобрил законопроект о введении Дня памяти жертв вторжения 1968 года
11:32 05.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сенат Чехии одобрил введение Дня памяти жертв вторжения 1968 года. Ранее этот законопроект приняла нижняя палата парламента, теперь документ отправится на подпись президенту.
День памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора предлагается отмечать 21 августа. Эта инициатива стала ответом на планы депутатов Госдумы от КПРФ приравнять бывших советских военных, которые участвовали в операции, к ветеранам войны.
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