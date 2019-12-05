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Сенат Чехии одобрил законопроект о введении Дня памяти жертв вторжения 1968 года

11:32 05.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сенат Чехии одобрил введение Дня памяти жертв вторжения 1968 года. Ранее этот законопроект приняла нижняя палата парламента, теперь документ отправится на подпись президенту.

День памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора предлагается отмечать 21 августа. Эта инициатива стала ответом на планы депутатов Госдумы от КПРФ приравнять бывших советских военных, которые участвовали в операции, к ветеранам войны.

События 1968 года вошли в историю как «Пражская весна».  Говорит Москва

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