Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав любого государства, даже РФ
12:00 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия никогда не войдет в состав какого-либо государства, даже России. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями.
"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - приводит его слова агентство БелТА.
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