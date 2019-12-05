0
0
85
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав любого государства, даже РФ

12:00 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия никогда не войдет в состав какого-либо государства, даже России. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - приводит его слова агентство БелТА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 05.12.2019
Американский эсминец задержал в Оманском заливе судно с частями иранских ракет
0
42
08:20 05.12.2019
Иран тайно перебрасывает ракеты малой дальности на территорию Ирака - СМИ
0
57
08:10 05.12.2019
США и их союзники заинтересованы в продлении ДСНВ
0
51
07:30 05.12.2019
В Пентагоне считают важным прямой диалог министров обороны России и США
0
59
17:00 04.12.2019
Часть, где служил рядовой Шамсутдинов, будет расформирована - источник
0
87
16:30 04.12.2019
Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
0
79
16:00 04.12.2019
Франция простилась с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали
0
72
17:00 02.12.2019
Турция изучает характеристики российских Су-35
0
147
15:00 02.12.2019
Трое российских военных легко ранены при подрыве бронемашины в Сирии - МО РФ
0
130
14:32 02.12.2019
Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы
0
155

Возврат к списку