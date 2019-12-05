Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав любого государства, даже РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия никогда не войдет в состав какого-либо государства, даже России. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - приводит его слова агентство БелТА.