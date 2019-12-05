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НОВОСТИ

В Die Welt сочли, что главным противником НАТО является Китай

12:05 05.12.2019 Источник: Lenta.ru

Главным противником НАТО является Китай, пишет немецкое издание Die Welt.

Автор статьи отмечает, что у альянса нет единого мнения о роли КНР: США считают Китай врагом, в то время как власти Германии и Франции сконцентрированы на торговой стороне отношений с Пекином.

По мнению автора, Германия и Франция недооценивают опасность, которая исходит от Китая. Отмечается, что Пекин намерен «купить» политическое влияние в Европе путем инвестиций в ее экономику.

Также автор пишет о возросшей военной мощи Китая. По его мнению, это может иметь драматические последствия для безопасности и благополучия Европы.

Кроме того, в статье отмечается, что блок НАТО угрожает самому себе. «Основополагающий консенсус западного общества относительно того, что свободу и благополучие необходимо защищать от внешних опасностей каждый день вновь и вновь, больше не существует», — утверждает автор.

В заявлении по итогам саммита НАТО, прошедшего в Лондоне, Россию назвали основной угрозой для альянса наряду с международным терроризмом. Участники встречи посчитали, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.  Lenta.Ru

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