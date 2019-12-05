Уходящий год стал стабильным для экономики и соцсферы России, считает Медведев
12:21 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
"В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожили абсолютно нормально, стабильно - и это самое главное, с учетом того, что мы помним разные годы и разные проблемы, которые так или иначе возникали", - сказал он.
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