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Инфляция в 2019 году будет самой низкой за всю историю России - Медведев

12:32 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в 2019 г. будет в пределах 3,8% - самой низкой за всю историю России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации, с момента образования нашей страны", - сказал он.

Реальные располагаемые доходы граждан в России по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%, заявил также премьер.

"Важнее всего реальное благосостояние людей - реальные доходы, или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы, - сказал он. - Действительно, в последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился: они - эти доходы - начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не "минус", а "плюс", но плюс очень незначительный - может быть, 0,2-0,3%".

Рост ВВП России в этом году может составить 1,3-1,5%. "В этом году наша экономика развивалась, но не такими значительными темпами, как мы все хотели бы. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5%", - сообщил Медведев.

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