Закрывать YouTube в России никто не собирается, заверил премьер

12:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеопортал YouTube продолжит работу в России, никто его закрывать не собирается. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.

"Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется", - заметил он.