Закрывать YouTube в России никто не собирается, заверил премьер
12:48 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Видеопортал YouTube продолжит работу в России, никто его закрывать не собирается. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.
"Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется", - заметил он.
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