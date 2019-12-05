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НОВОСТИ

Медведев считает, что смена руководства ЕС дает шанс на улучшение отношений с РФ

13:00 05.12.2019 Источник: Интерфакс

Новое руководство ЕС не обременено грузом контрпродуктивных решений в отношении РФ и имеет шанс исправить отношения между Москвой и Брюсселем, считает премьер России Дмитрий Медведев.

"Сейчас в Евросоюзе, в Европейской комиссии новая команда, которая пока не обременена разными прежними решениями с точки зрения личной ответственности за них, и у них есть шансы поправить, если они этого захотят", - сказал премьер РФ во время общения с тележурналистами в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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