Медведев считает, что смена руководства ЕС дает шанс на улучшение отношений с РФ

13:00 Источник: Интерфакс

Новое руководство ЕС не обременено грузом контрпродуктивных решений в отношении РФ и имеет шанс исправить отношения между Москвой и Брюсселем, считает премьер России Дмитрий Медведев.

"Сейчас в Евросоюзе, в Европейской комиссии новая команда, которая пока не обременена разными прежними решениями с точки зрения личной ответственности за них, и у них есть шансы поправить, если они этого захотят", - сказал премьер РФ во время общения с тележурналистами в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).