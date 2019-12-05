Отключение РФ от SWIFT было бы по сути объявлением войны - Медведев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключение РФ от системы международных расчетов SWIFT стало бы "ударом под дых" и по сути объявлением России войны. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Таким образом он прокомментировал закон об устойчивом Рунете, призванный защитить работу российского сегмента интернета в случае его отключения от мировой Сети. Медведев подчеркнул в связи с этим, что "отрезать могут от чего угодно".

"Когда у нас начались стычки, например, с американцами, абсолютно всерьез - мы это знаем и об этом были публикации - обсуждался, например, вопрос о том, чтобы отрезать нас от системы верификации платежей. Это вообще-то, что называется, удар под дых, это по сути объявление войны, но тем не менее это обсуждалось. Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом?" - обратил внимание глава кабмина РФ.