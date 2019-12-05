0
0
89
НОВОСТИ

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата, подтвердил МИД Болгарии

13:20 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в ответ на высылку российского дипломата в конце октября, подтвердило в четверг Министерство иностранных дел Болгарии.

"Посол Республики Болгария в России Атанас Крыстин был вызван сегодня в МИД в Москве, где ему была вручена нота. Ей, основываясь на принципах взаимности, МИД России объявил персоной нон грата болгарского дипломата нашего посольства в Москве. Болгарский дипломат имеет тот же ранг, что и российский дипломат в Софии, который был объявлен персоной нон грата в конце октября", - говорится в сообщении болгарского министерства.

Ранее об этом шаге Москвы сообщил ТАСС источник в МИД России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 05.12.2019
Американский эсминец задержал в Оманском заливе судно с частями иранских ракет
0
49
08:20 05.12.2019
Иран тайно перебрасывает ракеты малой дальности на территорию Ирака - СМИ
0
63
08:10 05.12.2019
США и их союзники заинтересованы в продлении ДСНВ
0
57
07:30 05.12.2019
В Пентагоне считают важным прямой диалог министров обороны России и США
0
65
17:00 04.12.2019
Часть, где служил рядовой Шамсутдинов, будет расформирована - источник
0
91
16:30 04.12.2019
Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
0
84
16:00 04.12.2019
Франция простилась с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали
0
80
17:00 02.12.2019
Турция изучает характеристики российских Су-35
0
148
15:00 02.12.2019
Трое российских военных легко ранены при подрыве бронемашины в Сирии - МО РФ
0
132
14:32 02.12.2019
Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы
0
157

Возврат к списку