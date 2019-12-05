Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата, подтвердил МИД Болгарии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в ответ на высылку российского дипломата в конце октября, подтвердило в четверг Министерство иностранных дел Болгарии.

"Посол Республики Болгария в России Атанас Крыстин был вызван сегодня в МИД в Москве, где ему была вручена нота. Ей, основываясь на принципах взаимности, МИД России объявил персоной нон грата болгарского дипломата нашего посольства в Москве. Болгарский дипломат имеет тот же ранг, что и российский дипломат в Софии, который был объявлен персоной нон грата в конце октября", - говорится в сообщении болгарского министерства.



Ранее об этом шаге Москвы сообщил ТАСС источник в МИД России.

