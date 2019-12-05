В новом КоАП может появиться ответственность за домашнее насилие - Медведев

13:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может появиться ответственность за домашнее насилие. Об этом он сообщил в четверг в интервью российским телеканалам.

Премьер напомнил, что текущая версия законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", которая ранее была опубликована, не предусматривает уголовной или административной ответственности за домашние побои.

"И это тоже вопрос - нужна она там или нет (ответственность - прим. ТАСС). Тем более, что мы сейчас готовим изменения, или, точнее, новую версию Кодекса об административных правонарушениях. И вот там такой состав может появиться", - сказал он.