В новом КоАП может появиться ответственность за домашнее насилие - Медведев
13:33 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может появиться ответственность за домашнее насилие. Об этом он сообщил в четверг в интервью российским телеканалам.
Премьер напомнил, что текущая версия законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", которая ранее была опубликована, не предусматривает уголовной или административной ответственности за домашние побои.
"И это тоже вопрос - нужна она там или нет (ответственность - прим. ТАСС). Тем более, что мы сейчас готовим изменения, или, точнее, новую версию Кодекса об административных правонарушениях. И вот там такой состав может появиться", - сказал он.
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