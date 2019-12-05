0
0
65
НОВОСТИ

В новом КоАП может появиться ответственность за домашнее насилие - Медведев

13:33 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может появиться ответственность за домашнее насилие. Об этом он сообщил в четверг в интервью российским телеканалам.

Премьер напомнил, что текущая версия законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", которая ранее была опубликована, не предусматривает уголовной или административной ответственности за домашние побои.

"И это тоже вопрос - нужна она там или нет (ответственность - прим. ТАСС). Тем более, что мы сейчас готовим изменения, или, точнее, новую версию Кодекса об административных правонарушениях. И вот там такой состав может появиться", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 05.12.2019
Путин продлил на 5 лет полномочия ректоров МГУ и СПбГУ
0
20
13:23 05.12.2019
В столичных МФЦ покажут рассекреченные документы военных лет
0
78
13:20 05.12.2019
Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата, подтвердил МИД Болгарии
0
98
13:05 05.12.2019
Отключение РФ от SWIFT было бы по сути объявлением войны - Медведев
0
125
13:00 05.12.2019
Медведев считает, что смена руководства ЕС дает шанс на улучшение отношений с РФ
0
125
12:48 05.12.2019
Закрывать YouTube в России никто не собирается, заверил премьер
0
138
12:32 05.12.2019
Инфляция в 2019 году будет самой низкой за всю историю России - Медведев
0
150
12:21 05.12.2019
Уходящий год стал стабильным для экономики и соцсферы России, считает Медведев
0
162
12:05 05.12.2019
В Die Welt сочли, что главным противником НАТО является Китай
0
192
12:00 05.12.2019
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав любого государства, даже РФ
0
226

Возврат к списку