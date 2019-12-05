Путин продлил на 5 лет полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего на пять лет.

"Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сроком на пять лет", - говорится в тексте указа.

Президент также подписал указ о продлении полномочий ректора Санкт- Петербургского государственного университета на пять лет.

"Назначить Кропачева Николая Михайловича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" сроком на пять лет", - говорится в документе.

