Путин продлил на 5 лет полномочия ректоров МГУ и СПбГУ
14:00 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего на пять лет.
"Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сроком на пять лет", - говорится в тексте указа.
Президент также подписал указ о продлении полномочий ректора Санкт- Петербургского государственного университета на пять лет.
"Назначить Кропачева Николая Михайловича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" сроком на пять лет", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 13:33 05.12.2019
- В новом КоАП может появиться ответственность за домашнее насилие - Медведев
- 13:23 05.12.2019
- В столичных МФЦ покажут рассекреченные документы военных лет
- 13:20 05.12.2019
- Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата, подтвердил МИД Болгарии
- 13:05 05.12.2019
- Отключение РФ от SWIFT было бы по сути объявлением войны - Медведев
- 13:00 05.12.2019
- Медведев считает, что смена руководства ЕС дает шанс на улучшение отношений с РФ
- 12:48 05.12.2019
- Закрывать YouTube в России никто не собирается, заверил премьер
- 12:32 05.12.2019
- Инфляция в 2019 году будет самой низкой за всю историю России - Медведев
- 12:21 05.12.2019
- Уходящий год стал стабильным для экономики и соцсферы России, считает Медведев
- 12:05 05.12.2019
- В Die Welt сочли, что главным противником НАТО является Китай
- 12:00 05.12.2019
- Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав любого государства, даже РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать