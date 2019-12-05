0
0
144
НОВОСТИ

В обществе есть запрос на справедливость, но разногласия не решить на площадях - Медведев

14:12 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что политические разногласия нельзя решать на площадях.

Говоря о летних акциях протеста в Москве в интервью российским телеканалам, председатель правительства констатировал, что в обществе есть "мощный запрос на справедливость, этот запрос вылился в том числе в различные акции". По его оценке, "это совершенно нормально".

При этом глава кабинета министров подчеркнул: "Ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить свое мнение - это абсолютно нормально, но заявлять свое мнение нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 05.12.2019
Российские эксперты убеждены, что данные лаборатории менялись Родченковым из США
0
32
15:12 05.12.2019
Белоруссия не просит у России финансовой поддержки - Лукашенко
0
65
15:00 05.12.2019
В деле Голунова и летних акциях протеста проявились "некоторые издержки" в работе правоохранительной системы - Медведев
0
90
14:32 05.12.2019
На 2020 год запланирован первый коммерческий запуск с космодрома Восточный
0
123
14:00 05.12.2019
Путин продлил на 5 лет полномочия ректоров МГУ и СПбГУ
0
156
13:33 05.12.2019
В новом КоАП может появиться ответственность за домашнее насилие - Медведев
0
184
13:23 05.12.2019
В столичных МФЦ покажут рассекреченные документы военных лет
0
175
13:20 05.12.2019
Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата, подтвердил МИД Болгарии
0
196
13:05 05.12.2019
Отключение РФ от SWIFT было бы по сути объявлением войны - Медведев
0
273
13:00 05.12.2019
Медведев считает, что смена руководства ЕС дает шанс на улучшение отношений с РФ
0
227

Возврат к списку