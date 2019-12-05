В деле Голунова и летних акциях протеста проявились "некоторые издержки" в работе правоохранительной системы - Медведев
15:00 05.12.2019 Источник: Эхо Москвы
В деле журналиста Ивана Голунова и летних акциях протеста в Москве проявились «некоторые издержки» в работе правоохранительной системы, — считает Дмитрий Медведев. Так он ответил на вопрос журналистов о том, не могло ли государство спровоцировать протестные настроения в обществе.
Премьер считает, что летние акции вызвали мощный запрос на справедливость, однако проблемы «ни в социальных сетях, ни на площади решить невозможно». Эхо Москвы
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