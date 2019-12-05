Возможное подорожание ОСАГО на 30% опровергли в Госдуме

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме опровергли возможное подорожание ОСАГО на 30%. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что допустима индексация тарифов только на уровень инфляции.

«Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдёт. Максимум, что будет — это индексация на уровень инфляции или около 4%. Бред, этого не будет, я ответственно заявляю — на 30% тариф точно не повысится», — сказал парламентарий.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков сообщила, что стоимость полиса ОСАГО может увеличиться почти на треть. Говорит Москва