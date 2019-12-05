Штрафные баллы при сдаче практического экзамена на водительские права могут отменить

20:00 Источник: Эхо Москвы

ГИБДД планирует отказаться от штрафных баллов при сдаче практического экзамена на водительские права. Как это будет выглядеть, выяснится в течение ближайших нескольких месяцев, — сообщил зам.начальника Отдела организации экзаменационной деятельности ведомства Николай Гиляков. Он напомнил, что сейчас существует пять штрафных баллов, если тот, кто сдает на права их набирает, то экзамен не сдан.

Напомним, что с октября будущего года из экзаменов на права будет исключена «площадка». Эхо Москвы