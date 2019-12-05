РФ готова до конца года без предварительных условий продлить СНВ-3 - Путин
19:20 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ готова до конца года без предварительных условий продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Об этом заявил президент России Владимир Путин на очередном совещании по оборонной тематике.
"Хочу еще раз подтвердить позицию Российской Федерации: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3. Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально", - сказал Путин.
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