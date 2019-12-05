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Спикер Палаты представителей поручила предъявить Трампу обвинение с целью импичмента

21:20 05.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Спикер Палаты представителей поручила предъявить Дональду Трампу обвинение с целью импичмента. Как передает телеканал CNBC, Нэнси Пелоси сочла, что действия президента серьезно нарушили Конституцию США. На этом фоне пресс-секретарь Белого дома написала в Твиттере, что администрация главы государства рассчитывают на честный процесс в Сенате. В сообщении говорится, что Трамп «ничего не сделал, кроме того, что руководил страной».

Главу Белого дома обвиняют в давлении на украинского коллегу с целью начать расследование в отношении сына своего политического оппонента Джозефа Байдена.  Эхо Москвы

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