Спикер Палаты представителей поручила предъявить Трампу обвинение с целью импичмента

21:20 Источник: Эхо Москвы

Спикер Палаты представителей поручила предъявить Дональду Трампу обвинение с целью импичмента. Как передает телеканал CNBC, Нэнси Пелоси сочла, что действия президента серьезно нарушили Конституцию США. На этом фоне пресс-секретарь Белого дома написала в Твиттере, что администрация главы государства рассчитывают на честный процесс в Сенате. В сообщении говорится, что Трамп «ничего не сделал, кроме того, что руководил страной».

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