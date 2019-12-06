Живого кота и канареек нашли под завалами дома, где взорвался газ, под Белгородом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели при разборе завалов поврежденного при взрыве газа дома в поселке Яковлево в Белгородской области достали и передали владельцам выживших кота и канареек. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.

Взрыв газа на первом этаже жилого четырехэтажного одноподъездного дома в Яковлеве произошел вечером 3 декабря. В доме располагались 12 квартир, из них взрывом полностью разрушило четыре, еще восемь сильно повреждены. В квартирах были прописаны 24 жильца, но фактически в них проживали 34 человека. При взрыве погиб один человек, шестеро пострадали и сейчас находятся в больницах.