Живого кота и канареек нашли под завалами дома, где взорвался газ, под Белгородом
12:00 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели при разборе завалов поврежденного при взрыве газа дома в поселке Яковлево в Белгородской области достали и передали владельцам выживших кота и канареек. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.
Взрыв газа на первом этаже жилого четырехэтажного одноподъездного дома в Яковлеве произошел вечером 3 декабря. В доме располагались 12 квартир, из них взрывом полностью разрушило четыре, еще восемь сильно повреждены. В квартирах были прописаны 24 жильца, но фактически в них проживали 34 человека. При взрыве погиб один человек, шестеро пострадали и сейчас находятся в больницах.
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