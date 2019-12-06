Егора Жукова не будут отчислять из ВШЭ
12:20 06.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Касамара: Егора Жукова не будут отчислять из вуза. Сегодня суд приговорил его к 3 годам условно по обвинению в призывах к экстремизму. Студенту также нельзя 2 года пользоваться интернетом.
Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара рассказала радиостанции «Говорит Москва», что Егор Жуков продолжит обучение.
«Зачем мы будем его отчислять, если всё это время мы его не отчисляли? У нас нет никаких оснований [для отчисления - прим. ГМ]. У него теперь есть полные основания приступить к учёбе, готовиться к сессии. Для этого есть всё необходимое. Что-ж мы его всё это время поддерживали и не отчисляли, а сейчас возьмём и отчислим? Егор продолжит учёбу, и мы очень рады, что он наконец вернётся в аудиторию».
Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ), а через месяц, по ходатайству следствия, переведён под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СКР обвинение снял и предъявил новое – в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
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