В Греции объявили персоной нон грата посла Ливии

13:00 Источник: Эхо Москвы

Посол Ливии в Греции объявлен персоной нон грата. По данным местных СМИ, в Триполи так и не предоставили Афинам текст меморандума по разграничению морских зон с Турцией. Официальных разъяснений пока нет. Ранее в МИДе Греции говорили, что Анкара хочет лишить прав на морские зоны, Крит, Родос и другие греческие острова с помощью меморандума. Эхо Москвы