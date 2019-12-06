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В Греции объявили персоной нон грата посла Ливии

13:00 06.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Посол Ливии в Греции объявлен персоной нон грата. По данным местных СМИ, в Триполи так и не предоставили Афинам текст меморандума по разграничению морских зон с Турцией. Официальных разъяснений пока нет. Ранее в МИДе Греции говорили, что Анкара хочет лишить прав на морские зоны, Крит, Родос и другие греческие острова с помощью меморандума.  Эхо Москвы

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