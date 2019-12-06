Госдолг Украины сократился до 60% от ВВП

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг Украины снизился до 60% от ВВП в текущем году, а в 2020 году министерство финансов страны прогнозирует дальнейшее его сокращение. Такое заявление сделала в пятницу министр финансов страны Оксана Маркарова.

"В один момент наш долг составлял 80% к нашему ВВП - это, конечно, большая была проблема, которая на сегодняшний день на пути стабильного решения. Мы уменьшили долг уже в этом году до менее чем 60% и надеемся, что в следующем году в наших планах снизить его до цифры, которая будет менее 50%", - сказала Маркарова, выступая в Верховной раде.