Китай осуществил то, что не смог сделать СССР - Зюганов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай смог осуществить то, что не удалось сделать Советскому Союзу. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который находится в Китае во главе партийной делегации.

"Китаю удалось то, на чем сломалась наша держава. Им удалось так организовать центральное управление при особой роли партии и социализма с китайской спецификой, помножив это на рыночный механизм, качественную подготовку кадров, высокое трудолюбие, дисциплинированность, все вместе удалось так отрегулировать, что это дало колоссальные темпы роста и одновременно решает проблему борьбы с бедностью и нищетой", - сказал Зюганов в беседе с корр. ТАСС.

"Только за то, что они 750 млн [жителей страны] вывели из полной нищеты, китайской компартии поставят большой памятник на любом суде истории", - полагает лидер КПРФ.