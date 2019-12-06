Китай осуществил то, что не смог сделать СССР - Зюганов
14:00 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай смог осуществить то, что не удалось сделать Советскому Союзу. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который находится в Китае во главе партийной делегации.
"Китаю удалось то, на чем сломалась наша держава. Им удалось так организовать центральное управление при особой роли партии и социализма с китайской спецификой, помножив это на рыночный механизм, качественную подготовку кадров, высокое трудолюбие, дисциплинированность, все вместе удалось так отрегулировать, что это дало колоссальные темпы роста и одновременно решает проблему борьбы с бедностью и нищетой", - сказал Зюганов в беседе с корр. ТАСС.
"Только за то, что они 750 млн [жителей страны] вывели из полной нищеты, китайской компартии поставят большой памятник на любом суде истории", - полагает лидер КПРФ.
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