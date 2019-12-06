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НОВОСТИ

Названы самые популярные у россиян в 2019 году породы собак

14:32 06.12.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г., среди других модных пород - сибирский хаски, йоркширский терьер и акита. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

«В 2019 г., по данным Российской кинологической федерации, самой популярной породой собак оказался немецкий шпиц. Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире. На втором месте - сибирский хаски. Йоркширский терьер в этом году на третьем месте», - сказал представитель РКФ.

Он добавил, что в топ-10 самых популярных пород собак за 2019 г. также вошли: акита, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба, американский стаффордширский терьер, тибетский мастиф.

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