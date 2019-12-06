Компетентные органы изучают имущество чиновников, "псевдодоклады" не нужны - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Органы, занимающиеся проверкой данных об имуществе чиновников и членов их семей, добросовестно выполняют свою работу, данные от сторонних источников в Кремле не рассматривают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появляющиеся в интернете сообщения о том, что те или иные чиновники или члены их семей скрывают имущество от декларирования и совершают иные нарушения, связанные со своим служебным положением.

"Есть соответствующие органы, которые получают всю информацию об имуществе и финансах тех лиц, которым надлежит по закону эту информацию предоставлять, - сказал представитель Кремля. - Органы добросовестно выполняют свою работу и обладают всем объемом информации".

"Иные источники каких-либо псевдодокладов мы в качестве источников не рассматриваем", - добавил он.