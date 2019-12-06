В 2018 году в мире от кори умерло 140 тыс человек
16:12 06.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Большинство умерших – дети до 5 лет, которые не были привиты. По данным ВОЗ, половина заболеваний корью в 2018-ом году приходилась на Украину, Либерию, Демократическую Республику Конго, Мадагаскар и Сомали. Эхо Москвы
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