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НОВОСТИ

В 2018 году в мире от кори умерло 140 тыс человек

16:12 06.12.2019 Источник: Эхо Москвы

140 тысяч человек умерли в прошлом году от кори. Заболели 10 миллионов, — сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Большинство умерших – дети до 5 лет, которые не были привиты. По данным ВОЗ, половина заболеваний корью в 2018-ом году приходилась на Украину, Либерию, Демократическую Республику Конго, Мадагаскар и Сомали.  Эхо Москвы

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