Гипотезу о причастности сотрудников КГБ к смерти Камю историк спецслужб назвал "чушью"
16:32 06.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Историк спецслужб Александр Колпакиди назвал «чушью» гипотезу о причастности сотрудников Комитета государственной безопасности CCCP к смерти французского писателя, нобелевского лауреата Альбера Камю. Подобное предположение не имеет никаких доказательств, заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Какой-то венгерский деятель в своих мемуарах написал, что он как-то встретил советского разведчика, и советский разведчик ему это рассказал. Какой разведчик? Какому деятелю? Полная чушь, из пальца высосанная. Ни разу ни одного деятеля культуры советские спецслужбы не убивали. Есть список, я книгу написал на эту тему. Ни один из них (убитых КГБ – ЭМ) не является каким-то деятелем культуры, который бы не занимался политикой», — сказал он.
По словам историка, сотрудники КГБ ликвидировали только политических деятелей и шпионов. «Стопроцентно это были какие-то враги Советского Союза, которые сильно вредили, например, Бандера или Коновалец», — заявил он.
А.Колпакиди отметил, что информация о причастности КГБ к гибели писателя впервые появилась около 15 лет назад на страницах итальянской газеты Corriere della Sera. С тех пор ее неоднократно опровергали.
«Это просто абсурд. Вся эта история сейчас поднята, поскольку идет такая кампания нагнетания ужастиков против России», — заключил он.
5 декабря газета Guardian сообщила, что в своей новой книге итальянец Джованни Кателли утверждает, что французский писатель Альбер Камю был убит сотрудниками КГБ за критику советской власти.
НОВОСТИ
- 17:12 06.12.2019
- Минэкономразвития ожидает резкого замедления инфляции в январе
- 17:00 06.12.2019
- Россия уступила место главной угрозы для США Китаю - опрос
- 16:12 06.12.2019
- В 2018 году в мире от кори умерло 140 тыс человек
- 16:00 06.12.2019
- Компетентные органы изучают имущество чиновников, "псевдодоклады" не нужны - Песков
- 15:32 06.12.2019
- Самым теплым за всю историю метеонаблюдений может стать в РФ 2019 год
- 15:12 06.12.2019
- В Кремле видят резонанс вокруг московских протестов, но не склонны его преувеличивать
- 15:00 06.12.2019
- РФ не будет прекращать транзит газа через Украину, это вопрос целесообразности - Путин
- 14:32 06.12.2019
- Названы самые популярные у россиян в 2019 году породы собак
- 14:12 06.12.2019
- Большинство украинцев считает, что ради мира Киев должен идти на некоторые компромиссы
- 14:00 06.12.2019
- Китай осуществил то, что не смог сделать СССР - Зюганов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать