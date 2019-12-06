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Гипотезу о причастности сотрудников КГБ к смерти Камю историк спецслужб назвал "чушью"

16:32 06.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Историк спецслужб Александр Колпакиди назвал «чушью» гипотезу о причастности сотрудников Комитета государственной безопасности CCCP к смерти французского писателя, нобелевского лауреата Альбера Камю. Подобное предположение не имеет никаких доказательств, заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Какой-то венгерский деятель в своих мемуарах написал, что он как-то встретил советского разведчика, и советский разведчик ему это рассказал. Какой разведчик? Какому деятелю? Полная чушь, из пальца высосанная. Ни разу ни одного деятеля культуры советские спецслужбы не убивали. Есть список, я книгу написал на эту тему. Ни один из них (убитых КГБ – ЭМ) не является каким-то деятелем культуры, который бы не занимался политикой», — сказал он.

По словам историка, сотрудники КГБ ликвидировали только политических деятелей и шпионов. «Стопроцентно это были какие-то враги Советского Союза, которые сильно вредили, например, Бандера или Коновалец», — заявил он.

А.Колпакиди отметил, что информация о причастности КГБ к гибели писателя впервые появилась около 15 лет назад на страницах итальянской газеты Corriere della Sera. С тех пор ее неоднократно опровергали.

«Это просто абсурд. Вся эта история сейчас поднята, поскольку идет такая кампания нагнетания ужастиков против России», — заключил он.

5 декабря газета Guardian сообщила, что в своей новой книге итальянец Джованни Кателли утверждает, что французский писатель Альбер Камю был убит сотрудниками КГБ за критику советской власти.

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