Boeing могут оштрафовать на несколько миллиардов за установку некачественных деталей

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предложило взыскать в качестве штрафа 3,9 млрд долларов с американской корпорации Boeing за установку некачественных деталей примерно на 133 самолета, дефекты в которых были сокрыты компанией. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении авиарегулятора.

"ФАУ утверждает, что Boeing не смогла проконтролировать выполнение своими поставщиками требований системы контроля качества компании", - говорится в тексте. Такая ошибка вызвала проблемы с предкрылками самолетов, которые обеспечивают дополнительную вертикальную тягу при взлете и посадке воздушных средств.

Отмечается, что у Boeing есть 30 дней на то, чтобы ответить на предложение авиарегулятора.