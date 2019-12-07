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Boeing могут оштрафовать на несколько миллиардов за установку некачественных деталей

13:55 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предложило взыскать в качестве штрафа 3,9 млрд долларов с американской корпорации Boeing за установку некачественных деталей примерно на 133 самолета, дефекты в которых были сокрыты компанией. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении авиарегулятора.

"ФАУ утверждает, что Boeing не смогла проконтролировать выполнение своими поставщиками требований системы контроля качества компании", - говорится в тексте. Такая ошибка вызвала проблемы с предкрылками самолетов, которые обеспечивают дополнительную вертикальную тягу при взлете и посадке воздушных средств.

Отмечается, что у Boeing есть 30 дней на то, чтобы ответить на предложение авиарегулятора.

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