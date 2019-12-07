В России запатентован новый двигатель для достижения гиперзвуковой скорости

15:40 Источник: Интерфакс

Учёные из Центра Келдыша получили патент РФ на изобретение комбинированного двигателя летательного аппарата, который позволит достигать гиперзвуковой скорости, сообщил "Роскосмос".

"Изобретение относится к авиационной и ракетно-космической технике и может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолёта, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полёт с гиперзвуковой скоростью", - сказано в сообщении, размещённом в воскресенье на странице госкорпорпции в фейсбуке.

Отмечается, что "комбинированный двигатель совмещает возможности и потенциалы жидкостного ракетного двигателя и воздушно-реактивного двигателя".