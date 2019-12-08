Впервые за 20 лет ВВС Украины снова дозаправились воздухе - Генеральный штаб ВСУ
13:45 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилоты самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39 из 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франка Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели тренировочные полеты и впервые за 20 лет дозаправились в воздухе. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"Изюминкой полетов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки, который прошел ремонт и модернизацию. Выполняли эти полеты лучшие экипажи "сушек". Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что в дальнейшем полеты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе "будут проходить планово". "Другие летные команды бригады тоже привлекут к выполнению этого важного элемента боевой выучки, что позволяет решать задачи с увеличенным радиусом действия самолетов Су-24М и Су-24МР", - сказали в Генштабе.
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