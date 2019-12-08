На МКС начали операцию по стыковке с грузовым кораблем Dragon

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой корабль Dragon ("Дрэгон") американской компании SpaceX ("Спейс-экс") сблизился в воскресенье с Международной космической станцией (МКС), и астронавты с помощью дистанционного манипулятора приступили к операции по захвату корабля и его стыковке со станцией. Трансляция идет на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по захвату корабля с помощью дистанционного манипулятора началась в 05:05 по времени восточного побережья США (13:05 мск). Ее осуществляет астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано, ему помогает астронавт НАСА Эндрю Морган, а астронавт НАСА Джессика Меир осуществляет контроль за телеметрической информацией.

Как сообщили корр. ТАСС в Центре управления полетом в Хьюстоне (штат Техас), около 08:00 по времени восточного побережья США (16:00 мск) по команде с Земли корабль будет пристыкован к шлюзу на модуле Harmony ("Хармони"). "От момента захвата корабля до момента стыковки должно пройти время, необходимое для того, чтобы оценить состояние корабля", - пояснил представитель Центра управления полетом.