Икону святого Александра Невского передал Патриарх Московский командующему Балтийским флотом
21:30 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в воскресенье в Калининграде командующему Балтийским флотом адмиралу Александру Носатову икону святого благоверного князя Александра Невского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.
"В калининградском Кафедральном соборе Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проведения божественной литургии передал командующему Балтийским флотом адмиралу Александру Носатову одну из пяти икон святого благоверного князя Александра Невского - покровителя морской пехоты Военно-Морского Флота России", - говорится в сообщении.
Пять икон святого благоверного князя с частицей его мощей были освящены 25 ноября в Свято-Троицкой Александро- Невской лавре. Чин освящения главных икон морской пехоты России совершил наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий. Иконы были переданы в дар соединениям и частям морской пехоты на все флота ВМФ России.
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