Общественные наблюдательные комиссии хотят законодательно обязать отчитываться
07:30 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общественная палата (ОП) РФ выступает с предложением законодательно обязать общественные наблюдательные комиссии (ОНК) регулярно отчитываться об итогах своей работы, а также предоставить палате право отзывать членов ОНК. Об этом говорится в проекте доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за 2019 год, имеющемся в распоряжении ТАСС.
"На сегодняшний день у ОП РФ отсутствуют законодательно закрепленные форматы отчетности ОНК перед Общественной палатой, рычаги воздействия на деятельность уже сформированных ОНК и их членов, не предусмотрена процедура отзыва членов ОНК. Общественной палатой подготовлены предложения по поправкам в законодательство об ОНК", - отмечают авторы доклада.
Составители документа также считают, что "острой проблемой является материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ОНК". "В этой связи необходимо активнее продвигать вопрос о компенсации расходов на осуществление мероприятий ОНК из региональных бюджетов", - говорится в докладе.
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